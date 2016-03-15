Настроить электронную коммерцию в Метрике или Analytics для магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки98 просмотров

Нужно настроить электронную коммерцию в Метрике или Analytics для магазина.

Вести учет проданных товаров, считать прибыль, знать цену заявки и с какого источника пришла.

Предлагайте цену, если будет адекватная то будем сотрудничать.

9 лет назад
abra-katabra
Геннадий 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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