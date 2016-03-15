На сайте есть две проблемы: 1. Не отображается главная страница, указанная статистической. Проблема появилась после того, как в панели контроля управления (от сервера) была опубликована старая пробная страница. Теперь при открытии сайта ...
Настроить электронную коммерцию в Метрике или Analytics для магазина
Нужно настроить электронную коммерцию в Метрике или Analytics для магазина.
Вести учет проданных товаров, считать прибыль, знать цену заявки и с какого источника пришла.
Предлагайте цену, если будет адекватная то будем сотрудничать.
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