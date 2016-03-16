Нужна помощь с сайтом на Вордпрессе

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок187 просмотров

На сайте есть две проблемы:

1. Не отображается главная страница, указанная статистической. Проблема появилась после того, как в панели контроля управления (от сервера) была опубликована старая пробная страница. Теперь при открытии сайта открывается именно она. С контрольной панели управления она удалена, но продолжает появляться. Нужно ее удалить, не повредив все остальное.

2. При удалении некоторых страниц с сайта, появилась ошибка 404. Все эти страницы мне нужно внести в файл роботс.тхт в гугле (почему-то страницы туда не добавляются). И собственно, объяснить мне, как это делается.

Пожалуйста, укажите Вашу цену и когда это может быть сделано.

Спасибо.

WordPress
9 лет назад
lediluck
Дина 
44 года
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

rnm
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад
$20
2 дня
Ответственный фрилансер, внимательный к деталям и срокам, коммуникация - отличная. Рекомендую!
Дина Мороз очень ответственный заказчик, оперативно отвечает на возникшие вопросы , и оплачивает работу

Заявки фрилансеров

rnm
33 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
9 лет назад

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