Доработка Joomla Mosets Tree

Добрый день!

В компоненте Mosets Tree на Joomla 2.5 расширен функционал. А именно дополнительные поля. Эти дополнительные поля размещены в категориях, при клике на которые происходит перестроение страницы и отображаются только те материалы, которые относятся к выбранному полю.

В данный момент сделано, что для каждого поля можно задать свой title и заголовок h1, а нужно еще поле для ввода текста. Подробности на картинках