Доработка Joomla Mosets Tree

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки112 просмотров

Добрый день!

В компоненте Mosets Tree на Joomla 2.5 расширен функционал. А именно дополнительные поля. Эти дополнительные поля размещены в категориях, при клике на которые происходит перестроение страницы и отображаются только те материалы, которые относятся к выбранному полю.

В данный момент сделано, что для каждого поля можно задать свой title и заголовок h1, а нужно еще поле для ввода текста. Подробности на картинках

Joomla
9 лет назад
Monix
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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