http://letsplay.ee/pood/ru/broneerimine-p50 Нужно сделать по образу и подобию того, что в ссылке. От вас жду предложений по сроку и цене, примеры сделанных ранее похожих работ.
Доработка Joomla Mosets Tree
Добрый день!
В компоненте Mosets Tree на Joomla 2.5 расширен функционал. А именно дополнительные поля. Эти дополнительные поля размещены в категориях, при клике на которые происходит перестроение страницы и отображаются только те материалы, которые относятся к выбранному полю.
В данный момент сделано, что для каждого поля можно задать свой title и заголовок h1, а нужно еще поле для ввода текста. Подробности на картинках
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