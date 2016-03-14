Доработки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Есть одностраничный шаблон.  

Нужно переделать ,  

1. Добавить текст поля.  

2. Авторизация через facebook. 

3. Форма отправки фотографии 

4. Список фотографии  

5. Оставить  комментарии и также оценка фотографии

приоритет: цена

9 лет назад
lun_shpun
Денис 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров