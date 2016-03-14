Требуется разработчик UI для web проекта
Проект: web проект (сайт), требуется разработать в сотрудничестве с заказчиков UI и в качестве результатов работы - предоставить скетчи.
Требования:
- опыт работы и наличие портфолио разработки UI веб-проектов.
- понимание основ UI и наличие готовых примеров (строго)
Присылайте отклики со ссылками на свои работы.
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