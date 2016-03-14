Требуется разработчик UI для web проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок126 просмотров

Проект: web проект (сайт), требуется разработать в сотрудничестве с заказчиков UI и в качестве результатов работы - предоставить скетчи.

Требования:

- опыт работы и наличие портфолио разработки UI веб-проектов.

- понимание основ UI и наличие готовых примеров (строго)

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9 лет назад
Samsonite
Сергей 
53 года
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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