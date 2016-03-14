Есть несколько сайтов работающих от одной базы данных и на основе одного сборника шаблонов smarty (.tpl). В хедере каждого сайта выводится контактная информация (город, номер телефона, адрес email), взятая из шаблона common.header.tpl. Сайты региональные, поэтому ...
Синхронизация Bitrix24 и МТС автосекретарь через API
Нужно сделать синхронизацию Bitrix24 и МТС автосекретарь через API.
- Автоматически добавлять лиды в Битрикс24;
- Отображать звонки в событиях;
- Добавлять записи звонков.
Пример для коробочной версии: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/firstbit.mtsintegration/#tab-install-link
Нужен такой же, но для облачной версии Bitrix24
Просьба в комментариях писать ориентировочную стоимость.
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