Синхронизация Bitrix24 и МТС автосекретарь через API

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Закрыт1 заявка282 просмотра

Нужно сделать синхронизацию Bitrix24 и МТС автосекретарь через API.

- Автоматически добавлять лиды в Битрикс24;

- Отображать звонки в событиях;

- Добавлять записи звонков.

Пример для коробочной версии: http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/firstbit.mtsintegration/#tab-install-link

Нужен такой же, но для облачной версии Bitrix24

Просьба в комментариях писать ориентировочную стоимость.

9 лет назад
HRFapikom
Евгения 
40 лет
9 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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