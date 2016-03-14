Доделать интеграцию с Pay2Pay платежная система.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки125 просмотров

50% готово.

Нужно сделать ответ от сервера о том что заказ оплачен и баланс в системе пополнялся.

9 лет назад
skeyplay
Сергей 
27 лет
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
17 отзывов(-3)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров