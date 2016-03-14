Скрипт о проверке свободных мест

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки165 просмотров

Добрый день.

Нужно написать парсер, скрипт, который будет делать следующее:

1.Проверять наличие мест по городах.

2.Обходить капчу.

3.Многопоток, на каждый город отдельный парсер.

4.Возможность прописать прокси.

5.В случае когда места освобождаються, подавать сигнал либо же вводить данные.

Оплата вмр, бюджет большой.

Нужны только опытные прогеры. Реализировать нужно максимально быстро.

Есть даже пример уже рабочей такой прогы, она работает через браузер.

9 лет назад
ofyk
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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