В текущей вариации календаря (форма бронирования) невозможно выбрать дату заезда. Проблема актуальна для старых браузеров, особенно для ИЕ. Надо устранить - выбор даты должен быть возможным для любого браузера с активным js. Календарь собран ...
Скрипт о проверке свободных мест
Добрый день.
Нужно написать парсер, скрипт, который будет делать следующее:
1.Проверять наличие мест по городах.
2.Обходить капчу.
3.Многопоток, на каждый город отдельный парсер.
4.Возможность прописать прокси.
5.В случае когда места освобождаються, подавать сигнал либо же вводить данные.
Оплата вмр, бюджет большой.
Нужны только опытные прогеры. Реализировать нужно максимально быстро.
Есть даже пример уже рабочей такой прогы, она работает через браузер.
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