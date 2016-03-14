Доработка сервиса с интеграцией в яндекс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки144 просмотра

Ищем человека на проект доработка сервиса с интеграцией в яндекс. Умение работать с php,mysql,ajax,css, JavaScript

AJAXCSSJavaScriptMySQLPHP
9 лет назад
lonturion
Святогор 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров