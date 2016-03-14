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Доработка сервиса с интеграцией в яндекс
Ищем человека на проект доработка сервиса с интеграцией в яндекс. Умение работать с php,mysql,ajax,css, JavaScript
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