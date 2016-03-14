Яндекс Директ приложение

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  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка110 просмотров

Необходимо получить доступ к api Яндекс Директа для сбора частотности.

Рассмотрим варианты продажи готового приложения(доступа к нему), либо реализации с

нуля (само приложение по назначению использоваться не будет, лишь для

получения токена и сбора частотности с вордстата)

9 лет назад
lonturion
Святогор 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров