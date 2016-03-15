Реализовать выбор даты с имеющегося календаря (для старых браузеров)

В текущей вариации календаря (форма бронирования) невозможно выбрать дату заезда. Проблема актуальна для старых браузеров, особенно для ИЕ. Надо устранить - выбор даты должен быть возможным для любого браузера с активным js.

Календарь собран на js, сама форма бронирования - тоже.

Сроки - "не горят", на выбор Исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности и проверки на карту сбера, Яденьги или R-webmoney.