Реализовать выбор даты с имеющегося календаря (для старых браузеров)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки107 просмотров

В текущей вариации календаря (форма бронирования) невозможно выбрать дату заезда. Проблема актуальна для старых браузеров, особенно для ИЕ. Надо устранить - выбор даты должен быть возможным для любого браузера с активным js.

Календарь собран на js, сама форма бронирования - тоже.

Сроки - "не горят", на выбор Исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности и проверки на карту сбера, Яденьги или R-webmoney.

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9 лет назад
3dkvartal
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13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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