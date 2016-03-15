Интернет-магазин на Opencart 2.1.0.2, парсер на php 5.5, движок Yii Framework. Сайт-донор на CMS Bitrix. Суть проблемы - несогласованность данных по товарам (цвета отдельно, картинки отдельно, размеры отдельно), необходимо это настроить на существующем парсере (если это возможно). Данные ...
Реализовать выбор даты с имеющегося календаря (для старых браузеров)
В текущей вариации календаря (форма бронирования) невозможно выбрать дату заезда. Проблема актуальна для старых браузеров, особенно для ИЕ. Надо устранить - выбор даты должен быть возможным для любого браузера с активным js.
Календарь собран на js, сама форма бронирования - тоже.
Сроки - "не горят", на выбор Исполнителя. Предпочтение отдается наименьшей цене. Оплата - по факту готовности и проверки на карту сбера, Яденьги или R-webmoney.
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