3dkvartal

Александр 3dkvartal

 
47 летРоссия/Иркутск
11 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка и верстка сайтов любой сложности + установка.

Разработка и верстка сайтов/шаблонов любой сложности с установкой или без, в том числе мультиязычные. Могу исполнить в "резиновом", адаптивном или фиксированном вариантах, по вашему желанию/необходимости.

Внедрение и адаптация дополнительного программного кода и функционала как в сайт, так и в саму систему управления.

Готовый результат на выходе - это стабильная работа ресурса, аккуратный и валидный код, кроссбраузерное отображение на всех девайсах/экранах/платформах.

От себя гарантирую честность и порядочность в сделке, добросовестное исполнение обязательств, соблюдение заявленных сроков. От вас ожидаю того же.

Верстка сайта
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Смонтировать короткий циклический бесшовный ролик

    Из исходника создать короткий повторяющийся циклом ролик. Без видимого шва. Оплата по готовности и приемки на яндекс/сбер. Отклик начните с РОЛИК + цена за ролик + телеграм. Только с опытом подобной работы. "Школьники" и студии не интересны.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Зациклить короткие ролики для web

    Имеется несколько роликов. В каждом надо вырезать короткий фрагмент на 1-2-3сек и зациклить его так, чтобы при циклическом воспроизведении в браузере стык визуально не ощущался (т.е. удачно подобрать кадры начала/конца и аккуратно оформить переход/стык). Различные ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить перезапись robots при изменениях в админке (WP)

    Имеется самописный рабочий код по формированию robots + sitemaps. Надо допилить его так, чтобы он автоматом перезаписывал текущие файлы после изменений в админке. Сейчас изменения в админке не ведут к самостоятельной перезаписи файлов - требуется ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Оформить списки (содержание) для секций/разделов schema

    Имеется страница с несколькими разделами. У каждого раздела свое содержание, в html оформлено как ul. Необходимо такие списки оформить как "содержание секции/раздела/коллекции". Результат должен успешно проходить проверку микроразметки яндекса/гугла. Оплата по факту готовности и проверки на ...

    HTML
    HTML-верстка6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • В действующем скрипте на js изменить механику смены элементов

    Есть маленький скрипт на нативном js. В нем есть сменяющиеся блоки. Их смена реализована через display:none(текущий) и display:block(следующий). Надо это изменить на transform:translaeX. Оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс. Отклик начните с JS. ...

    Javascript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Несложный скрипт ввода и передачи данных (php/js/ajax)

    1. есть кнопка. по клику: подгружаем элемент Х со своими дочерними input/radio + button next. 2. клик по одному из input: записывает уникальный local storage в виде "номер элемента : номер input'а". 3. клик по next: удаляет ...

    PHPJavascriptAjax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • По клику на button подгрузить в сайт новый html

    Есть кнопка. Жмем - получаем в ДОМ новый (дополнительный) html элемент(ы). Такой(ие) элемент(ы) должны быть заданы в php, но не в js. Оплата по факту готовности и приемки на яндекс/сбер. Отклик начните с BUTTON и сразу укажите ...

    PHPJavascriptHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Найти в ролике похожий кадр

    Имеется несколько роликов на 3-5сек. Надо в каждом из них найти максимально похожие кадры (для последующей бесшовной склейки в повторе). На выходе: имя ролика + способ поиска похожих + номера таких похожих кадров. Оплата по готовности и ...

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Убрать фон из фото

    Необходимо аккуратно (!!!) и руками (фоновый ластик, без ии) удалить фон из серии фото. Фото много. Оплата по готовности и проверке на сбер/яндекс. Отклик начните с ФОН + цена/срок на 10 фото + телеграм.

    Обработка фотографий57 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Обработать видеоролики

    Требуется обработка видеороликов. Частично ручная, частично нейронкой. Просьба откликаться только с реальным опытом. Детали в личку. Отклик начните с ВИДЕО. Сразу укажите вилку цены и телеграм.

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Зациклить короткие ролики для web

    Имеется ролик. Требуется вырезать из него короткий фрагмент на 1-2-3сек и зациклить его так, чтобы при циклическом воспроизведении в браузере стык не ощущался (т.е. удачно подобрать кадры начала/конца и аккуратно оформить переход/стык). Результат - готовый .mp4 Оплата ...

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать кастомный вывод комментариев (WP)

    Имеется кастомная функция вывода комментариев. Надо в нее добавить нечто, что будет выводить все такие комменты на отдельный урл. Оплата по готовности и проверки на карту сбера или юМани. Автоотклики и студии не рассматриваю. Отклик начните с ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Задать урл для вывода в него части шаблона

    Имеется шаблон. В него нужен php-скрипт, который должен вывести заданную часть(!) шаблона на иной урл, вне получаемой шаблоном страницы. Например, шаблон генерит страницу по урл site.ru/category/page Надо часть контента из данного шаблона получить не на site.ru/category/page а на ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Вывести/подгрузить все комментарии по кнопке (WP)

    В текущем варианте реализации все дерево комментов выводится непосредственно в страницу из single.php. Надо сие изменить так, чтобы подгрузка всего этого комментного дерева производилась только по запросу (клику на кнопку). Подгружать надо ВСЕ комменты разом, без ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Написать короткий мануал на 3-5 действий в adobe premiere

    Имеется несколько достаточно простых (!) задач/действий (типа как склеить несколько роликов; как добавить переход между ними и т.п.). Надо кратко/тезисно описать, через какие пункты меню adobe premiere это делать. Оплата на карту сбера либо яндекс кошелек. В ...

    Видеомонтаж3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать короткий видеоролик

    Требуется смонтировать короткий видеоролик. Примерно 20сек. В нем разные фрагменты туризма/отдыха/путешествия, каждый по 3-5-7сек. Максимально легкий для сети (насколько это возможно). Сроки не горят. Оплата на карту сбера или яндекс по факту готовности.

    Видеомонтаж27 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать скролл к якорю на jquery

    Имеется меню с ссылками. К ним надо реализовать анимационный скролл к заданным якорям. Проблема/сложность: такой скролл к якорю должен учитывать и обрабатывать имеющуюся "мышинную" анимацию (движение блоков от скролла колесиком). Иными словами, обычная скорость анимационного якоря ...

    jQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Поправить маленький скрипт на jquery

    Имеется скрипт на jquery. При скролле меняет отступ элемента.  Проблема в неравном изменении отступа при скроллах вверх и вниз. Т.е. при скролле вниз получаю одно значение отступа, а при обратном скролле вверх - иное. Хотя числовые ...

    jQuery
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    4 года назад
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Отзывы фрилансеров
rewl
24 годаРоссия
6 лет в сервисе
Был
3 года назад
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10 баллов
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Скрыть блок на период сессии
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IamBacon
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