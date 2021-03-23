Из исходника создать короткий повторяющийся циклом ролик. Без видимого шва. Оплата по готовности и приемки на яндекс/сбер. Отклик начните с РОЛИК + цена за ролик + телеграм. Только с опытом подобной работы. "Школьники" и студии не интересны.
Разработка и верстка сайтов/шаблонов любой сложности с установкой или без, в том числе мультиязычные. Могу исполнить в "резиновом", адаптивном или фиксированном вариантах, по вашему желанию/необходимости.
Внедрение и адаптация дополнительного программного кода и функционала как в сайт, так и в саму систему управления.
Готовый результат на выходе - это стабильная работа ресурса, аккуратный и валидный код, кроссбраузерное отображение на всех девайсах/экранах/платформах.
От себя гарантирую честность и порядочность в сделке, добросовестное исполнение обязательств, соблюдение заявленных сроков. От вас ожидаю того же.
- Видеомонтаж5 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется несколько роликов. В каждом надо вырезать короткий фрагмент на 1-2-3сек и зациклить его так, чтобы при циклическом воспроизведении в браузере стык визуально не ощущался (т.е. удачно подобрать кадры начала/конца и аккуратно оформить переход/стык). Различные ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт3 года назад
Имеется самописный рабочий код по формированию robots + sitemaps. Надо допилить его так, чтобы он автоматом перезаписывал текущие файлы после изменений в админке. Сейчас изменения в админке не ведут к самостоятельной перезаписи файлов - требуется ...Закрыт3 года назад
Имеется страница с несколькими разделами. У каждого раздела свое содержание, в html оформлено как ul. Необходимо такие списки оформить как "содержание секции/раздела/коллекции". Результат должен успешно проходить проверку микроразметки яндекса/гугла. Оплата по факту готовности и проверки на ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
Есть маленький скрипт на нативном js. В нем есть сменяющиеся блоки. Их смена реализована через display:none(текущий) и display:block(следующий). Надо это изменить на transform:translaeX. Оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс. Отклик начните с JS. ...Закрыт3 года назад
1. есть кнопка. по клику: подгружаем элемент Х со своими дочерними input/radio + button next. 2. клик по одному из input: записывает уникальный local storage в виде "номер элемента : номер input'а". 3. клик по next: удаляет ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт3 года назад
Есть кнопка. Жмем - получаем в ДОМ новый (дополнительный) html элемент(ы). Такой(ие) элемент(ы) должны быть заданы в php, но не в js. Оплата по факту готовности и приемки на яндекс/сбер. Отклик начните с BUTTON и сразу укажите ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
Имеется несколько роликов на 3-5сек. Надо в каждом из них найти максимально похожие кадры (для последующей бесшовной склейки в повторе). На выходе: имя ролика + способ поиска похожих + номера таких похожих кадров. Оплата по готовности и ...Видеомонтаж5 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо аккуратно (!!!) и руками (фоновый ластик, без ии) удалить фон из серии фото. Фото много. Оплата по готовности и проверке на сбер/яндекс. Отклик начните с ФОН + цена/срок на 10 фото + телеграм.Обработка фотографий57 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется обработка видеороликов. Частично ручная, частично нейронкой. Просьба откликаться только с реальным опытом. Детали в личку. Отклик начните с ВИДЕО. Сразу укажите вилку цены и телеграм.Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется ролик. Требуется вырезать из него короткий фрагмент на 1-2-3сек и зациклить его так, чтобы при циклическом воспроизведении в браузере стык не ощущался (т.е. удачно подобрать кадры начала/конца и аккуратно оформить переход/стык). Результат - готовый .mp4 Оплата ...Видеомонтаж9 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо оформить запрос в таблицу бд, получить из нее данные и вывести их в требуемой структуре/сетке. В отклике: цена и тележка. Оплата после проверки на сбер или яндекс.Веб-программирование10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо реализовать вывод древовидных коментов по требованию (клику). Без перезагрузки. Только функционал, без стилей и бантиков. В отклике: вилка цен + тележка.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется кастомная функция вывода комментариев. Надо в нее добавить нечто, что будет выводить все такие комменты на отдельный урл. Оплата по готовности и проверки на карту сбера или юМани. Автоотклики и студии не рассматриваю. Отклик начните с ...Закрыт3 года назад
Имеется шаблон. В него нужен php-скрипт, который должен вывести заданную часть(!) шаблона на иной урл, вне получаемой шаблоном страницы. Например, шаблон генерит страницу по урл site.ru/category/page Надо часть контента из данного шаблона получить не на site.ru/category/page а на ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт3 года назад
В текущем варианте реализации все дерево комментов выводится непосредственно в страницу из single.php. Надо сие изменить так, чтобы подгрузка всего этого комментного дерева производилась только по запросу (клику на кнопку). Подгружать надо ВСЕ комменты разом, без ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт3 года назад
Имеется несколько достаточно простых (!) задач/действий (типа как склеить несколько роликов; как добавить переход между ними и т.п.). Надо кратко/тезисно описать, через какие пункты меню adobe premiere это делать. Оплата на карту сбера либо яндекс кошелек. В ...Видеомонтаж3 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется смонтировать короткий видеоролик. Примерно 20сек. В нем разные фрагменты туризма/отдыха/путешествия, каждый по 3-5-7сек. Максимально легкий для сети (насколько это возможно). Сроки не горят. Оплата на карту сбера или яндекс по факту готовности.Видеомонтаж27 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется меню с ссылками. К ним надо реализовать анимационный скролл к заданным якорям. Проблема/сложность: такой скролл к якорю должен учитывать и обрабатывать имеющуюся "мышинную" анимацию (движение блоков от скролла колесиком). Иными словами, обычная скорость анимационного якоря ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Имеется скрипт на jquery. При скролле меняет отступ элемента. Проблема в неравном изменении отступа при скроллах вверх и вниз. Т.е. при скролле вниз получаю одно значение отступа, а при обратном скролле вверх - иное. Хотя числовые ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад