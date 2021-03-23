Разработка и верстка сайтов любой сложности + установка.

Разработка и верстка сайтов/шаблонов любой сложности с установкой или без, в том числе мультиязычные. Могу исполнить в "резиновом", адаптивном или фиксированном вариантах, по вашему желанию/необходимости.

Внедрение и адаптация дополнительного программного кода и функционала как в сайт, так и в саму систему управления.

Готовый результат на выходе - это стабильная работа ресурса, аккуратный и валидный код, кроссбраузерное отображение на всех девайсах/экранах/платформах.

От себя гарантирую честность и порядочность в сделке, добросовестное исполнение обязательств, соблюдение заявленных сроков. От вас ожидаю того же.