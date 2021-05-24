В действующем скрипте на js изменить механику смены элементов

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Закрыт1 заявка651 просмотр

Есть маленький скрипт на нативном js. В нем есть сменяющиеся блоки. Их смена реализована через display:none(текущий) и display:block(следующий). Надо это изменить на transform:translaeX.

Оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс.

Отклик начните с JS. И сразу укажите ориентир цены/сроков + свой телеграм.

JavaScript
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Баха
 
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