В действующем скрипте на js изменить механику смены элементов

Есть маленький скрипт на нативном js. В нем есть сменяющиеся блоки. Их смена реализована через display:none(текущий) и display:block(следующий). Надо это изменить на transform:translaeX.

Оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс.

Отклик начните с JS. И сразу укажите ориентир цены/сроков + свой телеграм.