На удаленную работу требуется Back-end разработчик (Node JS + MySQL) Обязанности: Разрабатывать микросервисы и сопутствующие модели баз данных;Интеграции с различными сервисами и партнерами;Взаимодействие с архитектором проекта и проектным менеджером.Требуемые навыки : ...
В действующем скрипте на js изменить механику смены элементов
Есть маленький скрипт на нативном js. В нем есть сменяющиеся блоки. Их смена реализована через display:none(текущий) и display:block(следующий). Надо это изменить на transform:translaeX.
Оплата по факту готовности и проверки на сбер или яндекс.
Отклик начните с JS. И сразу укажите ориентир цены/сроков + свой телеграм.
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