Некоторое время назад заказывал скрипт каталога для статей и карт. Основное условие было - не использовать базу данных, а реализовать всё в рамках простого сайта на html. Фрилансер был не опытный, хотя и старательный. ...
PHP+Laravel экспертиза
Должность: эксперт.
Задача: просмотреть репозитории с кодом и оценить их.
Ищем экспертов с опытом PHP+Laravel (middle+, senior). Задача не в разработке веб-приложения, а в оценке веб-проектов по аналогии с code review. Мы предоставляем доступ к системе разметки, которая выдает ссылки на репозитории с проектами и запрашивает оценку эксперта.
Репозиториев будет много, но на первом этапе мы попросим оценить примерно 50. Цель: получить обратную связь (скорость и удобство работы с системой разметки, возмоности экспертов и пр). После этого постараемся улучшить процесс для работы над оценкой 600-1000 репозиториев.
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