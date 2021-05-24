PHP+Laravel экспертиза

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки641 просмотр

Должность: эксперт.

Задача: просмотреть репозитории с кодом и оценить их.

Ищем экспертов с опытом PHP+Laravel (middle+, senior). Задача не в разработке веб-приложения, а в оценке веб-проектов по аналогии с code review. Мы предоставляем доступ к системе разметки, которая выдает ссылки на репозитории с проектами и запрашивает оценку эксперта.

Репозиториев будет много, но на первом этапе мы попросим оценить примерно 50. Цель: получить обратную связь (скорость и удобство работы с системой разметки, возмоности экспертов и пр). После этого постараемся улучшить процесс для работы над оценкой 600-1000 репозиториев.

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