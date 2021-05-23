Спарсить сайт и закинуть товары в Вордпресс/woocomerce

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Всем привет!

Нужно спарсить сайт сегодня вечером/ближе к ночи и залить это все потом в Вордпресс, чистый, магазин на вукомерц.

Карточка товара что парсить - достаточно простая, есть даже выгрузка sql с базы данных.

Вот откуда брать (главная может быть поехавшей, каталог весь норм)

https://vk.cc/c2edlr

Пишите по срокам (желательно завтра закончить к обеду полностью)

И по стоимости.

SQLWordPress
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ostiger
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