Спарсить сайт и закинуть товары в Вордпресс/woocomerce

Всем привет!

Нужно спарсить сайт сегодня вечером/ближе к ночи и залить это все потом в Вордпресс, чистый, магазин на вукомерц.

Карточка товара что парсить - достаточно простая, есть даже выгрузка sql с базы данных.

Вот откуда брать (главная может быть поехавшей, каталог весь норм)

https://vk.cc/c2edlr

Пишите по срокам (желательно завтра закончить к обеду полностью)

И по стоимости.