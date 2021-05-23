Проконсультировать по причине появления ошибки 400 в апи и помочь

У меня есть три одностраничных лендинга, к ним ко всем подключен api, передающий данные из формы заказа в ЛК фулфилмент компании.

Вчера кнопка заказа на сайтах перестала работать, в консоле ошибка 400 token not found

Хотя если речь об auth token то он правильный

В общем, нужна помощь