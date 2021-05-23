Проконсультировать по причине появления ошибки 400 в апи и помочь

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Закрыт2 заявки625 просмотров

У меня есть три одностраничных лендинга, к ним ко всем подключен api, передающий данные из формы заказа в ЛК фулфилмент компании.

Вчера кнопка заказа на сайтах перестала работать, в консоле ошибка 400 token not found

Хотя если речь об auth token то он правильный

В общем, нужна помощь

4 года назад
guest_16217772966087
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