Вылечить сайт от вирусов

Приветствую.

У меня есть 2 сайта на wordpress. Я не обновлял их систематически, по-этому они были подвержены атаке вирусами или чем-то подобным.

Сейчас сайты рассылают спам (так говорит хостинг), а также были изменены права на файлы и папки (теперь нет возможности создавать новые записи на сайтах, говорит что нет доступа)

Нужно восстановить работоспособность сайтов и очистить от вредноносных файлов.

Скрин вредноносных файлов.