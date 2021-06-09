вот такую хочу https://agethemes.com/downloads/at-hosting-onepage-free-server-hosting-onepage-joomla-template/ или такую http://demo.agethemes.com/?theme=at_cloud_onepage или такую на крайняк https://agethemes.com/downloads/at-apps-onepage-free-mobile-apps-onepage-joomla-template/ прям что бы был один в один как на демо ...
Вылечить сайт от вирусов
Приветствую.
У меня есть 2 сайта на wordpress. Я не обновлял их систематически, по-этому они были подвержены атаке вирусами или чем-то подобным.
Сейчас сайты рассылают спам (так говорит хостинг), а также были изменены права на файлы и папки (теперь нет возможности создавать новые записи на сайтах, говорит что нет доступа)
Нужно восстановить работоспособность сайтов и очистить от вредноносных файлов.
Скрин вредноносных файлов.
Выбранный исполнитель
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