Вылечить сайт от вирусов

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Завершен15 заявок997 просмотров

Приветствую.

У меня есть 2 сайта на wordpress. Я не обновлял их систематически, по-этому они были подвержены атаке вирусами или чем-то подобным.

Сейчас сайты рассылают спам (так говорит хостинг), а также были изменены права на файлы и папки (теперь нет возможности создавать новые записи на сайтах, говорит что нет доступа)

Нужно восстановить работоспособность сайтов и очистить от вредноносных файлов.

Скрин вредноносных файлов.

WordPress
4 года назад
1cetoprosto
Леонид 
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Выбранный исполнитель

iKey
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$65
1 день
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Все сделано качественно и в срок!
Было приятно сотрудничать с Леонидом! Если что-то потребуется - обращайтесь, буду очень рад :)

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