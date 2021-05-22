Нужно скопировать и натянуть сайт на ModX

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  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок962 просмотра

Нужно скопировать сайт и “натянуть” его на ModX с дополнениями.

Добрый день, друзья!

Прошу рассмотреть работу по копированию сайта https://kuhni-lebedi.ru/ целиком и полностью на платформу управления сайтом MODx, с использованием платных и бесплатных компонентов от modstore.pro таких, как: PdoTools, Ms2gallery, miniShop2, MS2Filter, FormlIt.

Работа для тех, кто регулярно работает в этой платформе и знает принцип работы каждого плагина

и механику его внедрения.

Исполнителю, я предоставлю доступ к хостингу, системе управления сайтом. Установлю CMS и все необходимые платные плагины.

Важно: мне нужна будет Ajax-подгрузка контента как на странице https://kuhni-lebedi.ru/kitchen/index ( кнопка показать еще )

AJAXMODX
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