По клику на button подгрузить в сайт новый html

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Закрытнет заявок382 просмотра

Есть кнопка. Жмем - получаем в ДОМ новый (дополнительный) html элемент(ы). Такой(ие) элемент(ы) должны быть заданы в php, но не в js.

Оплата по факту готовности и приемки на яндекс/сбер.

Отклик начните с BUTTON и сразу укажите срок/цена со своим телеграм.

HTMLJavaScriptPHP
4 года назад
3dkvartal
48 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

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