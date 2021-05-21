Добрый день! Мы разрабатываем высоко нагруженную веб платформу. У нас частично 70 % готов бэк и дизайн системы. Сейчас ищем специалиста, который сможет быстро сверстать фронт сервиса по готовым макетам и посадить ...
OcStore 2.3
https://drive.google.com/file/d/1iJY7MSgHbgbtgth9gC_QLrggbpsv3ARp/view?usp=sharing
задание по ссылке
Оплата 700 рублей
Заявки фрилансеров
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