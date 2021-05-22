Калькулятор доработать JS и переделать блок

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка648 просмотров

1) Калькулятор на сайте франшизы, чтобы 1000 стояла

2) Блок на промо переделать согласно макету

JavaScript
4 года назад
senutaka
Виталий 
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
$30
1 день
Escrow
В очередной раз работаем, сотрудничество прошло без проблем! На связи всегда.
Чёткая задача, приятное сотрудничество

Заявки фрилансеров

matvejchik
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад