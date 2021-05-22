Требуется написать php скрипт, который принимает дайнные сумма, id товара, id юзера, описание товара (все что предусмотрено мерчантом), ссылка постбек, ссылка отмена, ссылка успех. После проведения оплаты, скрипт должен отправить постбек, ...
Калькулятор доработать JS и переделать блок
1) Калькулятор на сайте франшизы, чтобы 1000 стояла
2) Блок на промо переделать согласно макету
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