Проект на rust

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок845 просмотров

Есть проект написанный на rust.

Есть планы на дальнейшее развитие и дописывание.

Нужен кто-то с опытом на rust.

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4 года назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров