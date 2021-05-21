Настроить обработку заказов Яндекс Маркет DBS

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ИМЕЕТСЯ

Аккаунт Яндекс Маркет DBS

Интернет-магазин на 1с Битрикс с установленным модулем Яндекс Маркет

Amo-crm

ТРЕБУЕТСЯ

Настроить обработку заказов c Я.Маркета DBS по api через модуль Маркета на сайте интернет-магазина в Amo-crm.

Обязательные требованияВ результате нужно, чтобы

1) заказы прилетали в в Amo-crm с указанием а) номера заказа в Яндексе, б) заказанного товара, в) контакта клиента, если он передан Яндексом

2) заказы обрабатывались в Amo операторами или продавцами = они могли изменять им статусы

3) статусы заказов возвращались в Яндекс Маркет DBS.