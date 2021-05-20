Необходимо внести несколько доработок в шаблон на битриксе. Например, добавить скидку к итоговой сумме в корзине. Нужен программист, имеющи опыт работы с битрикс.
Yii2 правки по сайту
Добрый день! Есть ряд задач, которые необходимо поправить, сделать правильно сравнение, исправить прохождение модерации товара и тому, неправильно отработка кнопки, задач достаточно больше количество, пришлю кандидату, который разбирается в уии2 полное техническое задание на оценку, буду рад сотрудничеству с адекватными людьми. Бюджет и срок оценим после тоо как я пришлю техническое задание кандидату и мы его обсудим. Бюджет 6000рублей работы там на пару дней примерно, может быстрее, хотя я не специалист, точно по тз решим
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
- $18
Добрый день, нужно заставить двигаться элемент при вертикальном скролле вниз и вверх 1. элемент - это точка размером 15*15 2. Элемент - вдоль которого должна двигаться точка - это вертикальная линия 3. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть фронт часть сайта и уже написаная авторизация, регистрация и вывод товаров. Нужно дописать редакцию профиля, фильтрацию товаров, сортировку товаров, редакцию товаров.Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 года назад
Задача У нас есть база определеных статистик которые ведутся в экесель, хотим переместить эту базу на сайт и работать с ней там. Способности базы: -сравнивать сотрудников -возможность создавать даты автоматически ...Закрыт4 года назад
Ищу человека который поможет написать функцию мониторинга активности персонального компьютера по сети. Нужно выполнить задачу : Имеется приложение windows forms (.net framework). Имеется в наличии база данных. Нужно реализовать мониторинг активности пк по ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
срок и стоимостьЗакрыт4 года назад
Необходимо к маркетплейсу на WordPress+WooCommerce+WCFM подключить API Банка Точка для приёма платежей для маркетплейса (Разделение одного платежа между разными магазинами). Ссылка на API: https://api.tochka.com/static/v1/tender-docs/cyclops/main/index.htmlЗакрыт4 года назад
На сайте http://zoopark.site/ - 3 редиректа (принтскрин прикреплен). Нужно их убратьВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Ищу фронтенд-разработчика знающего RESTful Фрилансер ( студии не рассматриваю ) Ищу ответственного человека с опытом работы не менее 2х лет в данном направлении .Веб-программирование5 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Ищу программиста Ворпресс Настройку шаблона я выполняю самостоятельно по мануалам разработчика, Нужно решать технические вопросы и осуществлять консультации по доработкам и создавать код Пример ТЗ во вложении. ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад