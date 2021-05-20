Yii2 правки по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки517 просмотров

Добрый день! Есть ряд задач, которые необходимо поправить, сделать правильно сравнение, исправить прохождение модерации товара и тому, неправильно отработка кнопки, задач достаточно больше количество, пришлю кандидату, который разбирается в уии2 полное техническое задание на оценку, буду рад сотрудничеству с адекватными людьми. Бюджет и срок оценим после тоо как я пришлю техническое задание кандидату и мы его обсудим. Бюджет 6000рублей работы там на пару дней примерно, может быстрее, хотя я не специалист, точно по тз решим

Yii
4 года назад
guest_16215814389778
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
42 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
38 лет
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
18 отзывов
4 года назад