Yii2 правки по сайту

Добрый день! Есть ряд задач, которые необходимо поправить, сделать правильно сравнение, исправить прохождение модерации товара и тому, неправильно отработка кнопки, задач достаточно больше количество, пришлю кандидату, который разбирается в уии2 полное техническое задание на оценку, буду рад сотрудничеству с адекватными людьми. Бюджет и срок оценим после тоо как я пришлю техническое задание кандидату и мы его обсудим. Бюджет 6000рублей работы там на пару дней примерно, может быстрее, хотя я не специалист, точно по тз решим