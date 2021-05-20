Доработка сайта на вордпресс и техническое сопровождение

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок3497 просмотров

Добрый день!

Ищу программиста Ворпресс

Настройку шаблона я выполняю самостоятельно по мануалам разработчика,

Нужно решать технические вопросы и осуществлять консультации по доработкам и создавать код

Пример ТЗ во вложении.

Нужно искать простые способы решать задачи.

Чтобы выбрать исполнителя напишите бюджет на первую задачу и если знаете предлодите вариант как решать задачу 2,

WordPress
4 года назад
annala76
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