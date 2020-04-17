Есть предложение сделать плагин для PhotoShop, который устанавливается в фотошоп (коннектится с разными версиями фш) для MacOS и Windows. Плагин это ретушерская панель, которая состоит из кнопок, который обращаются к операциям ФШ, или каскаду операций. Помимо самого плагина, нужно встроить ежемесячную оплату по подписке (насколько нам известно, сервис GumRoad подходит для такого)

Аналог данного плагина – https://retouchingacademylab.com/pjdownload/

Есть ли у вас сейчас возможность взяться за такую задачу и сколько это займет времени и будет стоить?