ТЗ: Создать базу данных согласно прикреплённой схеме и создать сайт в котором для каждой таблицы будет элемент меню. Меню располагается сверху каждой страницы. На каждой странице должны быть таблица показывающая все элементы из базы и ...
Доработки сайта на Битрикс
Ряд небольших правок, тз в личку. Ищем прямого исполнителя, не команду и не менеджера. В отклике указывайте ставку часа.
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