Доработки сайта на Битрикс

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Закрыт7 заявок595 просмотров

 Ряд небольших правок, тз в личку. Ищем прямого исполнителя, не команду и не менеджера. В отклике указывайте ставку часа.

4 года назад
oil-2021
Ольга 
42 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Андрей
 
29 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
31 год
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
30 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
52 отзыва(-1)
4 года назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
15 минут назад
15 отзывов(-1)
4 года назад
Оксана
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
44 отзыва(-2)
4 года назад
Тимур
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
год назад
6 отзывов(-1)
4 года назад
Антон
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
23 отзыва
4 года назад