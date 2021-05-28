Сделать ряд доработок на вп

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Завершен9 заявок845 просмотров

Сделать ряд доработок на вп

4 года назад
lili47
Лилия 
41 год
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

R0bert
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
4 года назад
$30
2 дня
Escrow
Владимир решил проблему оперативно, всегда на связи. Будем обращаться еще.
Спасибо за интересный проект. Понятная задача и оплата в срок. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!

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