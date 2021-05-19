Разработка бота для группы Facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Необходимо создать бота для Facebook группы (не страницы), который будет отслеживать в режиме онлайн новые посты/комментарии в указанной группе и отправлять уведомления о них в указанный канал Slack и Телеграм. Проверка должна происходить 1 раз в минуту.

При отправке сообщения в канал, бот должен отправлять тег @channel перед уведомлением, текст уведомления - Новый пост/комментарий в группе *название группы* и ссылка на пост/комментарий. При переходе по ссылке страница должна открываться именно в месте нового поста/комментария, а не в самом верху группы Facebook.

Уведомления о новых постах/комментариях, написанных от имени самой группы, отправлять не нужно.

Бот должен быть прост в использовании, подключение и его настройка должны быть максимально понятными.

4 года назад
Marina_moon
Марина 
32 года
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад

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Аким
 
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Иван
 
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