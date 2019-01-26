Marina_moon

Марина Marina_moon

 
31 годРоссия/Красноярск
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад

Тестирование сайтов.

Редактирование/корректировка текста; наполнение сайта/интернет-магазина контентом; поиск и размещение информации.

Работа с графикой (фотошоп), создание баннеров.

Озвучивание голосовых приветствий, аудиорекламы, видеороликов, книг и т.д.

К работе подхожу ответственно, выполняю качественно и в срок.

Буду рада как долгосрочному, так и краткосрочному сотрудничеству.

Тексты для сайтаPhotoshop
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
oliverr
Оля 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
$6
10 баллов
5 лет назад
Редактирование изображений 2
Отличная работа в кратчайшие сроки, я приятно удивлена!)
Сотрудничеством довольна! Четкое ТЗ, быстрая обратная связь, мгновенная оплата. Рекомендую)
Ответный отзыв