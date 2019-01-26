Тестирование сайтов.
Редактирование/корректировка текста; наполнение сайта/интернет-магазина контентом; поиск и размещение информации.
Работа с графикой (фотошоп), создание баннеров.
Озвучивание голосовых приветствий, аудиорекламы, видеороликов, книг и т.д.
К работе подхожу ответственно, выполняю качественно и в срок.
Буду рада как долгосрочному, так и краткосрочному сотрудничеству.
Действие аккаунта приостановлено!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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нет постоянных заказчиков
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нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
5 лет назад
Отличная работа в кратчайшие сроки, я приятно удивлена!)
Ответный отзыв
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