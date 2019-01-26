Тестирование сайтов.

Редактирование/корректировка текста; наполнение сайта/интернет-магазина контентом; поиск и размещение информации.

Работа с графикой (фотошоп), создание баннеров.

Озвучивание голосовых приветствий, аудиорекламы, видеороликов, книг и т.д.

К работе подхожу ответственно, выполняю качественно и в срок.

Буду рада как долгосрочному, так и краткосрочному сотрудничеству.