Нужен переводчик английского для работы в колл-центре. Зарплата от 200 USD в неделю+бонусы. Рабочее время с 12.00 до 20.00 с понедельника по пятницу.
Менеджер по локализации (удаленно)
Требуется менеджер по локализации - человек, который будет работать с иностранными исполнителями в удаленном режиме, на постоянной основе.
Обязанности:
Взаимодействие с носителями иностранных языков (нейтивами). Вам необходимо будет заказывать переводы/редактуру текстов на несколько языков, контролировать выполнение и принимать работу, отвечать на возникающие вопросы нейтивов в процессе перевода.
Доступ к сервису, где заказываются все переводы, мы предоставим. Общение с нейтивами происходит в письменном виде.
Требования:
- Грамотный письменный русский и английский языки. Наличие ошибок критично подрывает доверие, поэтому надо писать без них. Английский от B2 (Intermediate) и выше.
- Пунктуальность и своевременность. Необходимо выполнять задачи вовремя, не получится откладывать их “на потом”. Все тексты, которые вам передают, нужно в тот же день отдавать на переводы.
- Ответственность и добросовестность. Никто “с палкой не стоит”, но нужно выполнять необходимый объем работ.
- Нацеленность на результат. Очень важно все поставленные задачи доводить до конца.
- Существенным плюсом будет наличие еще одного иностранного языка на уровне от B2 (Intermediate).
- Желание учиться новому, быстрая обучаемость, аналитический склад ума.
- Желательно, чтобы вы проживали в европейском часовом поясе (чтобы было удобнее общаться с нейтивами, поскольку большинство из них - из Европы).
Условия:
- Удаленно, график работы: понедельник-пятница, 8 часов в день.
- Часы работы не фиксированные, т.к. в процессе работы не все нейтивы отвечают сразу. Вы можете отправить что-то на перевод, к примеру, утром и потом проверять ответы в течение дня и общаться с теми, кто ответил.
- Оплата труда: 2 раза в месяц. Сумма оплаты обсуждается индивидуально. По мере роста вас как специалиста возможен рост как в оплате, так и в должности, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством.
- Обучение и помощь на начальных этапах - всему научим, покажем и расскажем;
- Работа в молодой, быстро развивающейся международной компании, в крутой русскоязычной команде.
Для отклика на вакансию заполните, пожалуйста, анкету по ссылке: https://forms.gle/iEpxvpzweDMFTYE9A
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