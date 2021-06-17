Менеджер по локализации (удаленно)

Требуется менеджер по локализации - человек, который будет работать с иностранными исполнителями в удаленном режиме, на постоянной основе.

Обязанности:

Взаимодействие с носителями иностранных языков (нейтивами). Вам необходимо будет заказывать переводы/редактуру текстов на несколько языков, контролировать выполнение и принимать работу, отвечать на возникающие вопросы нейтивов в процессе перевода.

Доступ к сервису, где заказываются все переводы, мы предоставим. Общение с нейтивами происходит в письменном виде.

Требования:

- Грамотный письменный русский и английский языки. Наличие ошибок критично подрывает доверие, поэтому надо писать без них. Английский от B2 (Intermediate) и выше.

- Пунктуальность и своевременность. Необходимо выполнять задачи вовремя, не получится откладывать их “на потом”. Все тексты, которые вам передают, нужно в тот же день отдавать на переводы.

- Ответственность и добросовестность. Никто “с палкой не стоит”, но нужно выполнять необходимый объем работ.

- Нацеленность на результат. Очень важно все поставленные задачи доводить до конца.

- Существенным плюсом будет наличие еще одного иностранного языка на уровне от B2 (Intermediate).

- Желание учиться новому, быстрая обучаемость, аналитический склад ума.

- Желательно, чтобы вы проживали в европейском часовом поясе (чтобы было удобнее общаться с нейтивами, поскольку большинство из них - из Европы).

Условия:

- Удаленно, график работы: понедельник-пятница, 8 часов в день.

- Часы работы не фиксированные, т.к. в процессе работы не все нейтивы отвечают сразу. Вы можете отправить что-то на перевод, к примеру, утром и потом проверять ответы в течение дня и общаться с теми, кто ответил.

- Оплата труда: 2 раза в месяц. Сумма оплаты обсуждается индивидуально. По мере роста вас как специалиста возможен рост как в оплате, так и в должности, если вы хорошо делаете свое дело с постоянным качеством.

- Обучение и помощь на начальных этапах - всему научим, покажем и расскажем;

- Работа в молодой, быстро развивающейся международной компании, в крутой русскоязычной команде.

Для отклика на вакансию заполните, пожалуйста, анкету по ссылке: https://forms.gle/iEpxvpzweDMFTYE9A