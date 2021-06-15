Технический перевод с английского на русский (инструкция)

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Закрыт31 заявка1633 просмотра

Предприятию требуется перевод инструкции по управлению гусеничным трактором Ратрак ТН24. Объем инструкции около 200 стр.  В переводимом тексте много схем, таблиц, картинок.  Перевод желательно оформить в том же виде, как и оригинальный текст.  Пример инструкции во вложении. Предпочтение отдается жителям Украины.

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