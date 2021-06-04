1. Подобрать фото для товаров вконтакте по списку (14 шт). Подобрать единообразные фото и сделать нужных цветов (черно-белое скрасным элементом). -английский язык для ...
Грамотный перевод текста с русского на китайский
Нужно перевести текст (ок. 6000 знаков) с русского языка на китайский. При отличной и быстрой работе возможно сотрудничество :)
Заявки фрилансеров
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