Грамотный перевод текста с русского на китайский

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Нужно перевести текст (ок. 6000 знаков) с русского языка на китайский. При отличной и быстрой работе возможно сотрудничество :)

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4 года назад
natalia_webdes
Наталья 
27 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров