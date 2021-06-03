Перевести на русский https://drive.google.com/file/d/1OU8QHePAmopBrl37h-xrLMkVF_4NkJ4R/view?usp=sharing
Перевод текста с русского на китайский
Необходимо перевести текст порядка 5 000 - 10 000 символов с русского языка на китайский в криптотематике
Заявки фрилансеров
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