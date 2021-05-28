Сделать перевод, енг - рус, 18 страниц, тематика шахтное строительство

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Закрыт15 заявок918 просмотров

Сделать перевод презентации с английского на русский, на тему шахтное строительство, жду стоимость и сроки выполнения

4 года назад
guest_15760937117754
5 лет в сервисе
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4 года назад

Выбранный исполнитель

nikitaponasenko
Никита 
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$16
3 дня
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