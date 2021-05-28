Перевести 5 текстов по гемблингу с русского на английский

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Закрыт32 заявки675 просмотров

Нужно перевести 5 текстов по тематике "гемблинг" с русского на английский язык. Не копи-пейст через гугл-транслейт, а хороший адаптированный перевод. Оплата и сроки  - по договоренности.

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rezan89
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