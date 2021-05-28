Перевод сайта. Перевод в коде

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Закрыт6 заявок360 просмотров

Приветствую!

Необходимо перевести сайт. Для удобства (или нет) прикрепляю код написания. Прям в коде можно переводить.

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Французкий

Немецкий

4 года назад
KrysWay
33 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад

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