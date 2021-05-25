Перевод c русского на нидерландский язык около 30 000 знаков

Требуется перевести с русского на нидерландский тексты общей тематики для сайта.

ВНИМАНИЕ: Перевод письменный, но переводчик должен владеть также разговорным нидерландским.

Если Вы не говорите по-нидерландски, то просим не оставлять заявку. Агентствам просьба не беспокоить.

Прошу в отклике указать стоимость перевода исходя из 1800 знаков с пробелами и говорите ли Вы по-нидерландски.