Перевод c русского на нидерландский язык около 30 000 знаков

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Закрыт3 заявки1199 просмотров

Требуется перевести с русского на нидерландский тексты общей тематики для сайта.

ВНИМАНИЕ: Перевод письменный, но переводчик должен владеть также разговорным нидерландским.

Если Вы не говорите по-нидерландски, то просим не оставлять заявку. Агентствам просьба не беспокоить.

Прошу в отклике указать стоимость перевода исходя из 1800 знаков с пробелами и говорите ли Вы по-нидерландски.

4 года назад
sewko
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