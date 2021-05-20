Перевести статью 3000 символов на Французский язык. Качество перевода должно быть отличное, не машинный перевод.
Носитель Корейского языка
Перевести статью 3000 символов
Перевод должен быть качественный, не машинный.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $3Переводы15 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перевести сайт на казахский язык. Текст на русском я собрал в вордовские файлы. Есть версия где текст идёт сплошняком, чтобы его можно было измерить — у меня получилось 11 страниц А4. ...Завершен4 года назад
Добрый день! Нужно перевести небольшой текст с отзывами на Чешский язык, в ближайшее время Какая будет стоимость работы?Переводы16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно перевести 10 текстов по гемблинг тематике с русского на английский. Каждый текст объемом порядка 1500 слов.Переводы35 заявокЗакрыт4 года назад
- $6
Аттач 3 фото Перевод нужен в теч 1-2 часов 6$, оплата через WL, комиссия на мне Пишите телеграмПереводы1 заявкаЗакрыт4 года назад
Всем привет. Нужно перевести этот кусочек текста с русского на немецкий. Исправив стилистические ошибки. Не уверен подойдет ли данная запчасть к вашему автомобилю? Мы поможем разобраться - пришилете VIN код автомобиля_____Если вы долго ...Переводы20 заявокЗакрыт4 года назад
Аттач 3 изображения Нужно перевести в течение бл 12 часов, оплата на Альфа банк или Киви Прямая сделка на WL Пишите стоимость и ваш @телеграмЗавершен4 года назад
Есть текст письма на русском. Необходим перевод на английский. Текст тут: https://docs.google.com/document/d/1bbZPzhI0qu5Bslm0mRD-lpyFwlzf0cLN4h-8qT0zspM/edit?usp=sharing Спасибо.Завершен4 года назад
Необходимо перевести двухстраничный договор с английского на русский. Договор должен оставаться корректным с юридической стороныПереводы2 заявкиЗакрыт4 года назад
Нужно перевести описание биодобавок и кремов с русского на немецкий для публикации в магазине e-bay. По объему 8 страниц (1800). Оплата после приемки.Переводы6 заявокЗакрыт4 года назад