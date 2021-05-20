Перевод с русского на немецкий. Кусок текста

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Закрыт20 заявок1114 просмотров

Всем привет. Нужно перевести этот кусочек текста с русского на немецкий. Исправив стилистические ошибки. 

Не уверен подойдет ли данная запчасть к вашему автомобилю? Мы поможем разобраться - пришилете VIN код автомобиля_____Если вы долго ищите оригинальные запчасти но вас пугает их цена - то вы уже на месте. Мы являемся официальным диллером запчапстей (бла бла). Запчати данной компании закрекомедовали себя как один из самых лучших заменителей оригинальных запчастей. Срок служби запчастей очень близок к оригинальным. Но и цена говорит сама за себя. 

Убедитесь в этом сами.____________Поданная нами цена является финальной - вам не нужно ничего доплачивать. Доставка осуществляется популярными перевозчиками При необходимости вы можете получить инвойс.

4 года назад
ramarez
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