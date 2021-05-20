Перевод с русского на немецкий. Кусок текста

Всем привет. Нужно перевести этот кусочек текста с русского на немецкий. Исправив стилистические ошибки.

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