Требуется переводчик английского языка для удаленного сотрудничества на постоянной основе. Опыт работы: от года в качестве переводчика Тематика: личная переписка (бытовое общение) Обязанности: ...
Перевод с русского на немецкий. Кусок текста
Всем привет. Нужно перевести этот кусочек текста с русского на немецкий. Исправив стилистические ошибки.
Не уверен подойдет ли данная запчасть к вашему автомобилю? Мы поможем разобраться - пришилете VIN код автомобиля_____Если вы долго ищите оригинальные запчасти но вас пугает их цена - то вы уже на месте. Мы являемся официальным диллером запчапстей (бла бла). Запчати данной компании закрекомедовали себя как один из самых лучших заменителей оригинальных запчастей. Срок служби запчастей очень близок к оригинальным. Но и цена говорит сама за себя.
Убедитесь в этом сами.____________Поданная нами цена является финальной - вам не нужно ничего доплачивать. Доставка осуществляется популярными перевозчиками При необходимости вы можете получить инвойс.
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