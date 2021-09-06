Письменный переводчик английского языка удаленно

$800
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Закрыт23 заявки4966 просмотров

Требуется переводчик английского языка для удаленного сотрудничества на постоянной основе.

Опыт работы: от года в качестве переводчика

Тематика: личная переписка (бытовое общение)

Обязанности:

-Выполнение профессионального письменного перевода с русского на английский и с английского на русский

Требования:

-Наличие свободного для работы времени – мы отдаем предпочтения кандидатам, готовым уделять работе много времени.

-Качество выполнения перевода. Если Вы не уверены в своей квалификации, то не нужно тратить ни свое, ни чужое время.

-Никаких машинных переводов. Все переводы проходят два этапа проверки: автоматическую и ручную.

Условия:

-Работа удаленная.

-График Вы формируете самостоятельно, так как переводы поступают круглосуточно.

-Оплата зависит от выполненного объема.

-Выплаты каждую неделю.

ВАЖНО: Рассматриваем резюме только на русском/английском языке, отправленные на почту [email protected]

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ontranslate
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