Объявление актуально, если Вы сейчас его все еще видите. Когда выберу автора - закрою объявление. Нужен RU>EN перевод 10 статей на тему здорового образа жизни по 3000 знаков. Размер ...
Письменный переводчик английского языка удаленно
Требуется переводчик английского языка для удаленного сотрудничества на постоянной основе.
Опыт работы: от года в качестве переводчика
Тематика: личная переписка (бытовое общение)
Обязанности:
-Выполнение профессионального письменного перевода с русского на английский и с английского на русский
Требования:
-Наличие свободного для работы времени – мы отдаем предпочтения кандидатам, готовым уделять работе много времени.
-Качество выполнения перевода. Если Вы не уверены в своей квалификации, то не нужно тратить ни свое, ни чужое время.
-Никаких машинных переводов. Все переводы проходят два этапа проверки: автоматическую и ручную.
Условия:
-Работа удаленная.
-График Вы формируете самостоятельно, так как переводы поступают круглосуточно.
-Оплата зависит от выполненного объема.
-Выплаты каждую неделю.
ВАЖНО: Рассматриваем резюме только на русском/английском языке, отправленные на почту [email protected].
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