Это будет музыкальный трек, который Вы услышите на всех площадках. Далее будет снят клип. Таких текстов у меня ни один. Так что будем сотрудничать! За приемлемую цену. Благодарю. УКАЖИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЦЕНУ ...
Нужен RU>EN перевод 10 статей на тему здорового образа жизни по 3000зн
Объявление актуально, если Вы сейчас его все еще видите. Когда выберу автора - закрою объявление.
Нужен RU>EN перевод 10 статей на тему здорового образа жизни по 3000 знаков.
Размер оплаты: 30 рублей (российских) за 1000 знаков без пробелов.
Оставляйте отклики к данному объявлению, рассмотрю кандидатов и выберу исполнителя.
Для меня не так важен Ваш послужной список, сколько уровень Вашего английского, а также ответственность и конструктивный подход к сотрудничеству, поэтому рассматриваю предложения и от новичков в том числе.
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