Нужен RU>EN перевод 10 статей на тему здорового образа жизни по 3000зн

$15
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Закрыт63 заявки1979 просмотров

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Нужен RU>EN перевод 10 статей на тему здорового образа жизни по 3000 знаков.

Размер оплаты: 30 рублей (российских) за 1000 знаков без пробелов.

Оставляйте отклики к данному объявлению, рассмотрю кандидатов и выберу исполнителя.﻿

Для меня не так важен Ваш послужной список, сколько уровень Вашего английского, а также ответственность и конструктивный подход к сотрудничеству, поэтому рассматриваю предложения и от новичков в том числе.

4 года назад
maslova4mail
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