Требуется переводчик английского языка для удаленного сотрудничества на постоянной основе. Опыт работы: от года в качестве переводчика Тематика: личная переписка (бытовое общение) Обязанности: ...
Перевод договора (с англ на рус) 2стр
Необходимо перевести двухстраничный договор с английского на русский. Договор должен оставаться корректным с юридической стороны
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