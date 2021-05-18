Требуется переводчик английского языка для удаленного сотрудничества на постоянной основе. Опыт работы: от года в качестве переводчика Тематика: личная переписка (бытовое общение) Обязанности: ...
Перевод текста
нужен перевод простого текста с русского на английский, грамотно, деловой стиль.
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