Перевод с английского на русский

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Завершен2 заявки485 просмотров

Аттач 3 изображения

Нужно перевести в течение бл 12 часов, оплата на Альфа банк или Киви

Прямая сделка на  WL

Пишите стоимость и ваш @телеграм

4 года назад
Turbosearch88
Андрей 
37 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mashayarts
Мария 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$4
1 день
Escrow
+
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

mashayarts
Мария 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Антон
 
31 год
7 лет в сервисе
Был
20 часов назад
122 отзыва
4 года назад
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