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Я против войны в Украине!
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$10
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Отзывы заказчиков
$6
10 баллов
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Мария просто прекрасный исполнитель! Крутянская работа и точно в срок
Ответный отзыв
Отличный заказчик!
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10 баллов
2 года назад
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$12
9 баллов
2 года назад
Мария качественно выполнила свою работу, соблюла все необходимые моменты, держалась на связи в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству
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Идеальный заказчик по всем параметрам! Отличная коммуникация, приятное сотрудничество. Рекомендую!
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10 баллов
3 года назад
Мария подошла к работе ответственно, отлично справилась с заданием. Рекомендую!
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Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок. Приятно иметь дело!