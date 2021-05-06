mashayarts

Мария Ярцева mashayarts

 
26 летРоссия/Владимир
3 года на фриланс-бирже
Была
год назад
  • Помощь в написании студенческих работ по гуманитарным направлениям (сочинения, эссе, рефераты, научные статьи)
  • Креативное оформление презентаций.
  • Рерайт текста.
  • Повышение оригинальности текста.
  • Написание уникального авторского контента по заданной тематике.
  • Транскрибация аудио и видео.
Рерайт текста
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
3
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
malovnikita
Никита 
33 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
$6
10 баллов
2 года назад
Транскрибация текста из видео 32 минуты
Мария просто прекрасный исполнитель! Крутянская работа и точно в срок
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Turbosearch88
Андрей 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
2 года назад
Перевод с английского на русский
+
Отличный заказчик!
Ответный отзыв
MissisNormal
Анна 
31 годУкраина
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$12
9 баллов
2 года назад
Транскрибировать интервью, 75 минут
Мария качественно выполнила свою работу, соблюла все необходимые моменты, держалась на связи в процессе работы. Рекомендую к сотрудничеству
Идеальный заказчик по всем параметрам! Отличная коммуникация, приятное сотрудничество. Рекомендую!
Ответный отзыв
AlevtinaLoza
Алевтина 
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
$6
10 баллов
3 года назад
Обзвон базы
Мария подошла к работе ответственно, отлично справилась с заданием. Рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок. Приятно иметь дело!
Ответный отзыв