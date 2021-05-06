AlevtinaLoza

Алевтина AlevtinaLoza

 
35 лет
4 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад

Ассистент руководителя языковой школы Ok English

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$6
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Интеграция amoCRM и Power BI

    Требуется настроить интеграцию amoCRM с Power BI для школы иностранных языков. Необходима возможность подтягивать определенную информацию из amoCRM, указанную во вложении. Ожидается качественная настройка связи между системами для эффективного анализа данных.

    AmoCRM
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать лендинг на Wordpress

    Требуется разработать лендинг на платформе Wordpress с использованием Elementor. Необходимо создать страницу по предоставленному ТЗ, объединив блоки для достижения общего дизайна. Важно также обеспечить адаптивность для мобильных устройств и планшетов.

    ElementorWordPress
    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cделать интеграцию

    Школа иностранных языков ищет специалиста для настройки интеграции IP телефонии с CRM системой Hollihop. Ожидается опыт в API интеграциях и системном администрировании. Заработная плата обсуждается.

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Маркетолог

    Школа иностранных языков для детей ищет маркетолога для разовой консультации по разработке баннера наружной рекламы. Требуется помощь в формулировке текста и размещении элементов, чтобы привлечь целевую аудиторию. Срок выполнения задачи до 16.07.

    Маркетинговый анализ2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Обзвон базы

    $6

    Ищем менеджера (девушку) для обзвона 100 человек. Это небольшое тестовое задание. Если сработаемся, даем полный объем задания (базу на 600-700 человек, которых нужно будет начать прозванивать с 5 мая). По скрипту ...

    Служба поддержки1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

mashayarts
Мария 
27 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
$6
10 баллов
4 года назад
Обзвон базы
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата в срок. Приятно иметь дело!
Мария подошла к работе ответственно, отлично справилась с заданием. Рекомендую!
Ответный отзыв