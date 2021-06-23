Требуется настроить 10 одностраничников на WordPress, включая: Заменить контакты в шапке, футере, на странице контактов, в форме обратной связиЗаменить логотипЗаменить текст о Компании и картинки для этого текстаЗаменить списки товаров, где уместно - ...
Консультация по ведению канала в тик-ток
Ищем специалиста по продвижению в тик-ток для консультации и разработки стратегии (контент-плана) в ведении канала (школа иностранных языков OK English, Кострома).
Заявки фрилансеров
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