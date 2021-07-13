Перенос контента с сайта на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен9 заявок1356 просмотров

Есть сайт донор (скрин примера статей для переноса во вложении)

Необходимо перенести и оформить красиво текстовую информацию (около 60 статей) на сайт на WP.

Сроки и суммы указывайте в заявке

WordPress
4 года назад
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Aniuta83
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
$82
5 дней
Escrow
Анна, спасибо большое за оперативность! Рекомендую как ответственного и грамотного исполнителя.
Отличный заказчик, четкие поставленные задачи, всегда на связи. С оплатой не затягивает, рекомендую его. Приятно с таким человеком работать. Спасибо за приятную с вами работу.

Заявки фрилансеров

Сергей
 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
18 дней назад
51 отзыв(-2)
4 года назад
Лена
 
32 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Денис
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
София
 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
3 дня назад
82 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Наполнение сайтов
Наталина
 
31 год
6 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
4 отзыва
4 года назад
Aniuta83
41 год
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
4 года назад
Алексей
 
44 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Павел
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
4 года назад
Микаел
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад