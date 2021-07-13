Требуется настроить 10 одностраничников на WordPress, включая: Заменить контакты в шапке, футере, на странице контактов, в форме обратной связиЗаменить логотипЗаменить текст о Компании и картинки для этого текстаЗаменить списки товаров, где уместно - ...
Перенос контента с сайта на сайт
Есть сайт донор (скрин примера статей для переноса во вложении)
Необходимо перенести и оформить красиво текстовую информацию (около 60 статей) на сайт на WP.
Сроки и суммы указывайте в заявке
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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