Разместить тексты на сайте WordPress, тематика туризм

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Закрыт7 заявок631 просмотр

Нужно разместить на туристическом сайте 50 уникальных текстов, cms WordPress.

Задачи по каждому тексту:

- написать план текста в соответствии с темой (список тем есть)

- разместить ТЗ для текста на advego (оплата работы исполнителей на адвего за мой счет)

- принять и проверить выполненную работу

- оформить текст и разместить на сайте (разметка, теги, фото и т.п.)

- отмечать готовность каждого текста в гугл таблицах

WordPress
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