Нужен человек, который займётся наполнением рыболовного сайта статьями (необязательно, чтобы он сам был копирайтером). Необходимо наполнить сайт статьями так или иначе связанными с рыбалкой. Важным условием является наполнение не статьями "для галочки", ...
Разместить тексты на сайте WordPress, тематика туризм
Нужно разместить на туристическом сайте 50 уникальных текстов, cms WordPress.
Задачи по каждому тексту:
- написать план текста в соответствии с темой (список тем есть)
- разместить ТЗ для текста на advego (оплата работы исполнителей на адвего за мой счет)
- принять и проверить выполненную работу
- оформить текст и разместить на сайте (разметка, теги, фото и т.п.)
- отмечать готовность каждого текста в гугл таблицах
Заявки фрилансеров
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